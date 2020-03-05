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Ürün güvenliği düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi.

05.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:39
Ürün güvenliği düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

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