Ürün güvenliği düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

05.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:39

Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi.