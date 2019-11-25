25.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:00

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Bu¨yu¨kdede, bu yıl şarj cihazlarından kablolara, yangın tüplerinden set üstü ocaklara kadar toplam 59 bin 873 ürünü denetlediklerini, bunlardan yüzde 29'unun teknik mevzuata uygun bulunmadığını bildirdi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile finanse ettiği ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "U¨ru¨n Gu¨venligˆi, Piyasa Go¨zetimi ve Denetimi ile Uygunluk Degˆerlendirmesi Alanlarında Farkındalıgˆın Artırılması Projesi" kapsamında Point Otel'de "Ürün Dedektifi Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Törene, Büyükdede'nin yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uc¸armak, AB Tu¨rkiye Delegasyonu Bas¸kan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ve Ticaret Bakanlıgˆı U¨ru¨n Gu¨venligˆi ve Denetimi Genel Mu¨du¨ru¨ Hakkı Karabörklü de katıldı.

Büyükdede, açılışta yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak sanayi üretiminin artmasına verdikleri önem kadar, güvensiz ve kalitesiz ürünlerin piyasada dolaşmasını engellemede de hassas davrandıklarını söyledi. Bu bilinçle sorumluluk alanlarındaki bin 700'ü aşkın ürünü risk derecelerine göre öncelik vererek denetlediklerini belirten Büyükdede, "Bu yıl 59 bin 873 ürünü denetledik. Bu ürünlerin yüzde 29'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Toplam 141 ürün hakkında güvensizlik kararı vererek ürünleri piyasadan topladık." dedi.

En çok toplatılan ürünlerin şarj cihazları, kablolar, yangın tüpleri, ampuller, ısıtıcılar, set üstü ocaklar ve buna benzer ürünler olduğuna dikkati çeken Büyükdede, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak piyasa denetimi ve gözetiminde yeni bir yaklaşım benimsedik. Bu çerçevede 3 strateji ve 17 eylemi 2019 yılı itibarıyla uygulamaya koyduk. Bakanlık olarak denetimlerimizde teknolojiyi aktif olarak kullanıyoruz. Belirlediğimiz eylemler kapsamda test ve muayene süreçlerinin hızlandırılması konusunda tedbirler aldık. Asansörlerin aksamları için test merkezinin kurulmasına öncülük ettik."

Fikri sınai mülkiyet mesajı

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak da ürün güvenliğinin gündelik hayatın her alanını yakından ilgilendiren bir husus olduğuna işaret ederek Bakanlık olarak piyasa gözetim faaliyetlerini titizlikle yürüttüklerini bildirdi.

Fikri mülkiyet haklarının önemine değinen Uçarmak, "Yeni Ürün Güvenliği Kanunu'nda fikri sınai mülkiyet hakları anlamında da bir açılım yapılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu. Uçarmak, özellikle gümrük denetimlerinde bu konunun ele alınabileceğini dile getirdi.

"Ürün dedektifi" öğrenciler ödüllerini aldı

Proje kapsamında düzenlenen resim, afiş ve slogan yarışmasına 76 ilden temel eğitim öğrencileri katıldı. "Resim" kategorisinde Ece Altın, Gönül Şahin, Ömer Zorlu, Ayşe Nur Nakış, Tamara Khalid, Ezel Boyuneğmez, "Poster ve Afiş" kategorisinde Ceylin Çağlar, Nalan Cemre Öztürk, Ezgi Nur Arı, Taylan Örs, Özlem Bilgin, Şeyma Yağmur Bağcı dereceye girdi. Öğrencilere dizüstü bilgisayar ve okul çanta setleri hediye edildi.

Tören kapsamında kurulan stantlarda güvensiz olarak üretilen üçgen reflektör, su ısıtıcısı, ütü, elektrikli battaniye, set üstü ocak, şarj aleti, yüzme yardımcıları, oyuncak, tekstil ve kırtasiye gibi birçok örnek ürün sergilendi. Kampanya kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Samsun, İzmir, Manisa, Van, Şanlıurfa, Hatay ve Ankara olmak üzere 10 ilde 25 alışveriş merkezinde ürün güvenliği stantları oluşturularak tüketicilere ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

Kaynak: AA