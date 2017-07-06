Ürün Ailesini Ve Hizmet Kapsamını Genişletiyor

Üstün teknolojiye sahip ürünleriyle 63 yıldır tüketicilerin ilk tercihi olan DemirDöküm, sektörden gelen talep üzerine VRF ürün gamını tüketicilerin beğenisine sundu. Büyük mekanlarda yüksek kapasite iklimlendirme ihtiyacına DVS5 ile yanıt veren DemirDöküm, kullanıcısına yüksek verimlilik, yüzde 20 enerji tasarrufu, minimum ses ve üst düzey konfor vadediyor.

DemirDöküm yenilikte hız kesmiyor. 2017'ye yüzde 43 büyüme ile başlayan şirket ev ve salon tipi klimadan sonra ticari klima segmentine (VRF) iddialı bir giriş yaptı. DemirDöküm DVS5 adıyla iklimlendirmede yüksek kapasite ihtiyacı olan ev, villa, rezidans, ofis, küçük işletme ve dükkân sahiplerinin beğenisine sunulan ürünün 12 farklı tipte, 67 farklı kapasitede iç ünite seçeneği bulunuyor.

Türkiye VRF ürün pazarının 200 milyon doların üzerinde olduğunu belirten DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, "Termosifon, kombi, şofben, panel ve klimalarımız ile Türkiye'nin yanı sıra 47 ülkede en geniş ürün gamını sunan DemirDöküm olarak, pazardan gelen talep üzerine farklı bir strateji ile VRF ürün gamımızı oluşturduk. Rakiplerimize kıyasla otel, hastane, havaalanı, alışveriş merkezleri yerine büyük konutlar, villalar, rezidans, küçük işletme, ofis ve dükkanlara odaklandık. En yeni teknolojiye sahip, yüksek enerji verimliliği sunan, sessiz, güçlü ve üst düzey iklimlendirme konforu sağlayan DVS5 ürün gamımızı tüketicilerimizin beğenisine sunduk" dedi.

"İKLİMLENDİRMEDE SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE DE İDDİALIYIZ"

Duvar ve oda tipi klimalara kıyasla daha fazla avantaj ve verimlilik sağlayan VRF sistemlerinin Fransa, Almanya, ABD ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkedeki satışların çift haneli arttığını belirten Ertuna, "İklimlendirme sektöründeki 63 yıllık tecrübemiz, Ar-Ge gücümüz ile sadece tekil ürünlerde değil, sistem çözümlerinde de iddialıyız. Tüketicilerimizin beğenisine geçmişte olduğu gibi, bugün de en geniş ürün gamı sunuyor; daha çevreci, minimum enerji tüketen ürünleri sektöre kazandırıyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında DVS5 ürün gamımız ile kısa sürede önemli bir pazar payına ulaşacağımızı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"YIL SONU BÜYÜME HEDEFİMİZ YÜZDE 20"

Dünyaya teknoloji ihraç eden DemirDöküm'ün entegre VRF ürün gamı ile tüketici isteklerine tam çözüm üretebildiklerine de değinen Ertem Ertuna sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yüksek teknolojili yenilikçi ürünlerimiz, geniş bayi ağımız, satış sonrası hizmetlerimiz ile her yıl çift haneli büyüyoruz. DVS5 gibi çevreci, minimum enerji tüketen, yenilikçi ürün gamımız ile hedefimiz 2017 sonunda yüzde 20 büyümek."

BÜYÜK MEKANLARA HAVADAR ÇÖZÜM

Heat Pump, Mini, Kompakt, Heat Recovery sistemlerinden oluşan DemirDöküm DVS5'in 12 farklı tipte, 67 farklı kapasitede iç ünite seçeneği bulunuyor. -5 ile 52 derece dış ortam sıcaklığı arasında soğutma, -20 ile 24 derece dış ortam sıcaklığında ısıtma yapabilen DVS5, kullanıcısına yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi, minimum ses, üst düzey hava konforu vadediyor. Üst düzey teknolojisi ile yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan ürün, dokunmatik ekranlı merkezi kontrol ünitesiyle de fark yaratıyor. DemirDöküm DVS5 VRF ürün grubu, kompakt boyutlardaki estetik tasarımı ile bulunduğu ortamda bütünlükte sağlıyor.