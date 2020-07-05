Urumçi olayları Kayseri'de protesto edildi Kayseri'de, Urumçi olaylarının 11. yılı nedeniyle protesto eylemi düzenlendi.

Kayseri'de, Urumçi olaylarının 11. yılı nedeniyle protesto eylemi düzenlendi.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk ve bir grup vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Bayrak ve pankart taşıyan grup adına bir açıklama yapan Tümtürk, her şeye rağmen geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Tümtürk, Doğu Türkistan'ın bir gün özgür olacağına inandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA