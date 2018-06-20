Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 Yenerek Son 16 Turuna Yükseldi
Uruguay, Dünya Kupasındaki ikinci maçından da sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Grubun diğer bir takımı Rusya'da bu sonuçla son 16 kaldı. Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.
2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 23'üncü dakikada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Uruguay bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı ve son 16'ya kalmayı garantiledi.
MUSLERA'LI URUGUAY, SUUDİ ARABİSTAN İLE KARŞILAŞTI
Son dakika golüyle Salah'ın oynamadığı maçta Mısır'ı mağlup edip, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasından 3 puanı almayı başaran Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, ikinci maçında Suudi Arabistan'la kozlarını paylaştı.
URUGUAY MÜCADELEYE HIZLI BAŞLADI
İlk maçında turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'ya 5-0 yenilen Suudi Arabistan maça en azından bir puan ümidiyle çıktı.
Mücadelede Uruguay rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda daha fazla gol pozisyonlarına girdiler.
URUGUAY 23. DAKİKADA SUAREZ'İN ATTIĞI GOLLE İLE 1-0 ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 23. dakikasında golcü futbolcu Luis Suarez sahneye çıktı ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.
İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 2. yarıda ise Uruguay daha düşük bir tempoda oynayınca futbol adına oldukça sıkıcı bir yarı geçti.
Mücadelede başka gol olmayınca 1-0'lık skorla Urugay galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı.
MUSLERA OLDUKÇA RAHAT BİR MAÇ ÇIKARDI
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'ya ise bu maçta fazla iş düşmedi ve oldukça rahat bir maç çıkardı.
RUSYA VE URUGUAY SON 16'YA KALMAYI GARANTİLEDİ
Bu sonuçla hem Rusya hem de Uruguay bir üst tura çıkmayı garantiledi. Mısır ve Suudi Arabistan ise grupta puanla tanışamadılar.
-
ABD NİN KÖLELERİ KAYBETMİŞ. ÇOK SEVİNDİMCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
musleralıymış azcık tarafsız olun, dirarlı fas demiyordunuz amaCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırENİŞTENİZ: gerçektende fas oynadı portekiz kazandıYayından Kaldır
-
Kutsal toprakların kutsal takımı,Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Büyüksün muslera adamsınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır