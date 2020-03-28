Uruguay Futbol Federasyonu'ndan sert karar Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Uruguay Futbol Federasyonu'nu da etkiledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Uruguay Futbol Federasyonu'nu da etkiledi. Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Milli Takım Tenik Direktörü Oscar Tabarez de dahil olmak üzere idari birimler, hakemlik, teknik ekip, spor kompleksi personelleri, tahsilat, spor yönetimi ve diğer hizmetlerde çalışan yalaşık 400 kişinin sözleşmesi askıya alındı.Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yürütme kurulu, bütün faaliyetlerin durdurulmasına neden olan mevcut sağlık krizi kapsamında, kurumun gelecekteki işleyişini korumak amacıyla bir dizi sert kararlar almak zorunda kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA