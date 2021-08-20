Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo, Türkiye'ye geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo, Türkiye'ye geliyor

Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo'nun 21-24 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo'nun 21-24 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uruguay'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde ülkemize gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Uruguay ile ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı
Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin, Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti yoktur.'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti yoktur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Alişan Deniz Akkaya Demet Özdemir
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo, Türkiye'ye geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:42:24. #1.14#

title