Uruguay Devlet Başkanlığı binası önünde bir kişi kendisini ateşe verdi - Haberler
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Uruguay Devlet Başkanlığı binası önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uruguay Devlet Başkanlığı binası önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

Uruguay Devlet Başkanlığı binası önüne gelen 32 yaşındaki adam kendisini ateşe verdi.

Uruguay Devlet Başkanlığı binası önüne gelen 32 yaşındaki adam kendisini ateşe verdi.

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bulunan Devlet Başkanlığı binasının yer aldığı Plaza Independencia'da ( Özgürlük Meydanı) bir kişi kendisini ateşe verdi. Şahsın kendini yakma girişiminin ardından başkanlık konutunda görevli polis ve itfaiye ekipleri, olay yerine koşarak, adama yangın söndürücü ile müdahale ederek kurtarmaya çalıştı. Kendisini yakan şahıs, itfaiye ambulansıyla Hospital de Clinicas'a ardından Ulusal Yanık Merkezi'ne (Cenaque) sevk edildi.

Ulusal İtfaiye Departmanı sözcüsü Pablo Benitez yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 10.30'da meydana geldiğini belirterek, şahsın ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun yüzde 80'inin yandığını aktardı. Benitez, şahsın kimliğini paylaşmazken, 32 yaşında olduğunu açıkladı.

Şahsın kendini neden yaktığı henüz netlik kazanmazken, adamın devlet başkanlığı binası önüne özel eşyaları ile iş aletlerinin olduğu bir bavul ve bir bidon benzinle geldiği aktarıldı. - MONTEVIDEO

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