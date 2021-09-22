İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam yandı
Uruguay Devlet Başkanlığı binasının önünde trajedik bir olay yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple kendisini ateşe veren şahıs, herkesin gözü önünde dakikalarca yandı. Hastaneye kaldırılan şahsın vücudunun yüzde 80'inin yandığı belirtildi.
Uruguay Devlet Başkanlığı binası önünde yaşanan olay, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın önüne giden adam, kendini ateşe verdi. Devlet Başkanlığı görevlilerinin çabası sonucu söndürülen adamın vücudunun yüzde 80'i yandı.
Montevideo'da bulunan Devlet Başkanlığı binasının yer aldığı Plaza Independencia'da ( Özgürlük Meydanı) bir kişi kendisini ateşe verdi. Şahsın kendini yakma girişiminin ardından başkanlık konutunda görevli polis ve itfaiye ekipleri, olay yerine koşarak, adama yangın söndürücü ile müdahale ederek kurtarmaya çalıştı. Kendisini yakan şahıs, itfaiye ambulansıyla Hospital de Clinicas'a ardından Ulusal Yanık Merkezi'ne (Cenaque) sevk edildi.
Ulusal İtfaiye Departmanı sözcüsü Pablo Benitez yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 10.30'da meydana geldiğini belirterek, şahsın ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun yüzde 80'inin yandığını aktardı. Benitez, şahsın kimliğini paylaşmazken, 32 yaşında olduğunu açıkladı.
Şahsın kendini neden yaktığı henüz netlik kazanmazken, adamın devlet başkanlığı binası önüne özel eşyaları ile iş aletlerinin olduğu bir bavul ve bir bidon benzinle geldiği aktarıldı.