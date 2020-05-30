Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou karantinaya girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou karantinaya girdi

BUENOS Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou'nun, hafta başında katıldığı toplantıdaki bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine karantinaya girdiği açıklandı.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou karantinaya girdi
30.05.2020 04:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 04:57

BUENOS Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou'nun, hafta başında katıldığı toplantıdaki bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine karantinaya girdiği açıklandı.

Uruguay Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lacalle Pou ülkenin kuzeyinde Brezilya sınırında yer alan Rivera şehrinde katıldığı toplantıda bulunan Sosyal Kalkınma Bakanlığı Bölge Ofisi (Mides) Yöneticisi Natalia Lopez'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

Devlet Başkanının yanı sıra toplantıya katılan Ulusal Güvenlik Bakanı, Devlet Başkanlığı Sekreteri ve Lacalle Pou'nun özel sekreterinin de karantinaya girdiği bilgisi paylaşıldı.

Lacalle Pou ve birlikte toplantıya katıldığı kişilerin, Kovid-19 test sonucu açıklana kadar karantinada kalacağı belirtildi.

Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da 816 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Haber
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Haber
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı Haber
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Hasan Polatkan Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou karantinaya girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 05:00:12. #1.15#
title