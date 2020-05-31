Uruguay Devlet Başkanı Lacalle Pou'da Kovid-19'a rastlanmadı
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Uruguay Devlet Başkanı Lacalle Pou'da Kovid-19'a rastlanmadı

BUENOS Katıldığı toplantıdaki bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya alan Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou'nun Kovid-19 testi negatif çıktı.

Uruguay Devlet Başkanı Lacalle Pou'da Kovid-19'a rastlanmadı
31.05.2020 04:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 04:03

BUENOS Katıldığı toplantıdaki bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya alan Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou'nun Kovid-19 testi negatif çıktı.

Devlet Başkanı Lacalle Pou, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karantinaya girmeden önce temasta olduğu kişilerden özür dileyerek "Test negatif çıktı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Lacalle Pou ile aynı toplantıda bulunup kendini karantinaya alan Ulusal Güvenlik Bakanı, Devlet Başkanlığı Sekreteri ve Lacalle Pou'nun özel sekreterine yapılan testlerin de negatif sonuçlandığı belirtildi.

Devlet Başkanı Lacalle Pou'nun, ülkenin kuzeyinde Brezilya sınırında yer alan Rivera şehrinde katıldığı toplantıda bulunan bir kişide Kovid-19 çıkmasının ardından dün karantinaya girdiği açıklanmıştı.

Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da 821 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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