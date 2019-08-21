Uruguay Devlet Başkanı kansere yakalandığını açıkladı

21.08.2019 11:30

Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, doktorların sağ akciğerinde pulmoner nodül tespit ettiğini ve muhtemelen kanser olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Vazquez, "Çekilen tomografide, kötü huylu olabilecek çok net özellikleri olan bir sağ pulmoner nodül bulundu." dedi. Euronews.com'da Görüntüle