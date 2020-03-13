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Uruguay'da ilk koronavirüs vakası görüldü

BUENOS Güney Amerika ülkesi Uruguay'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü açıklandı.

13.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:52
Uruguay'da ilk koronavirüs vakası görüldü

BUENOS Güney Amerika ülkesi Uruguay'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü açıklandı.

Uruguay Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye 3-6 Mart tarihlerinde İtalya'nın Milan kentinden gelen 4 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Virüs taşıyan kişilerin sağlık durumunun stabil olduğu ve gözetim altında oldukları belirtildi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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