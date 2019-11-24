Uruguay'da devlet başkanı seçiminin ikinci turu düzenleniyor

24.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:34

Güney Amerika ülkelerinden Uruguay'da halk, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti.

Seçimin ikinci turunda, 27 Ekim'deki ilk turda oyların yüzde 40,48'ini alan sol Geniş Cephe koalisyonu adayı Daniel Martinez ile yüzde 29,7'sini alan Ulusal Parti adayı Luis Lacelle Pou yarışıyor.

Yerel saatle 08.00'da açılan sandıklar, 19.30'da kapanacak.

Yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusa sahip Uruguay'da 2,6 milyon seçmen bulunuyor. Uruguay'ı 2005'ten bu yana Geniş Cephe koalisyonu yönetiyor.

Devlet başkanlarının iki dönem art arda aday olmalarına izin verilmediği ülkede, 79 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Tabare Vazquez, ağustosta kanser olduğunu duyurmuştu.

Uruguaylılar, ilk turda 30 senatör ve 99 milletvekilini de seçmişti. Geniş Cephe, senatoda 13 ve mecliste 42 sandalye kazanırken, Ulusal Parti 10 senatör ve 30 milletvekili elde etmişti.

Adaylar

Son olarak başkent Montevideo'nun belediye başkanlığını yapan 62 yaşındaki Martinez, seçim kampanyasında Geniş Cephe iktidara geldiğinde ülke nüfusunun üçte birine karşılık gelen 1 milyon kişinin yoksul olduğunu, bu rakamın şu anda 8,1'e düştüğünü vurguluyor.

Eski Devlet Başkanı Luis Alberto Lacelle'in oğlu olan 46 yaşındaki avukat ve eski senatör Lacell Pou, merkez sağ partisi Ulusal Parti adına yarışıyor.

Lacelle Pou, seçim kampanyasında, Vazquez yönetiminde ekonominin kötü gidişatına işaret ederek, son yıllarda işsizlik oranının yüzde 9,2'ye çıktığını, en az 50 bin istihdamın yok olduğuna dikkati çekiyor.

Cinayet işleme oranının geçen yıl yüzde 46 arttığı belirtilen ülkede, ekonomi ve işsizlik, seçmenler için büyük endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA