Uruguay'da Cavani Şoku
Dünya Kupası son 16 maçında; Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükselen Uruguay’da Cavani şoku yaşanıyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun 6 Haziran’da Fransa ile yapılacak çeyrek final mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi
Uruguay'ın son 16 turunda oynanan Portekiz ile oynadığı maçın son bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkan Edinson Cavani'nin durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bildirildi.
31 yaşındaki yıldız futbolcunun 6 Haziran'da Fransa ile yapılacak çeyrek final mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. (Habertürk)
Kaynak: Skorer
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