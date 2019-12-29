Uruguay'da 6 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişiye gözaltı

29.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:06

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da 6 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke basınındaki haberlere göre, isimleri açıklanmayan 4 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Donanma ve gümrük yetkilileri, Montevideo Limanı'nda 4 soya unu konteynerine gizlenmiş 4,4 ton kokain bulmuştu. Konteynerlerin, batı Afrika ülkesi Togo'nun başkenti Lome'a gönderilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, bir çiftlikte de 1,5 ton kokain ele geçirildiği kaydedilmişti.

Uruguay'ın, Latin Amerika'dan Afrika ve Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinin geçiş noktası olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA