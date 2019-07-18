Ursula von der Leyen: İngiltere geçerli sebepler sunarsa Brexit tarihi ertelenebilir

Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı seçilen Alman Ursula von der Leyen, İngiltere'nin geçerli sebepler sunması halinde Brexit tarihinin ertelenebileceğini söyledi.

AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması anlamına gelen 'sert Brexit'i savunmadığının altını çizen von der Leyen, bu durumun her iki taraf için de kötü sonuçlara sebep olacağını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle