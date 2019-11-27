Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel...
Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada 157'ye karşı 461 oyla kabul edildi.
27.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:00
Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada 157'ye karşı 461 oyla kabul edildi. - STRASBOURG
Kaynak: İHA