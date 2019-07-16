Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı oldu

Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı oldu

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı oldu. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada yeterli sayıya ulaşan Leyen, beş yıl boyunca bu koltukta oturacak.

Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı oldu

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı oldu.

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oturumda 383 oy alan Leyen beş yıl boyunca bu koltukta oturacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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