Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu için taslak üye listesini açıklıyor

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu için taslak üye listesini açıklıyor

Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin taslak listeyi açıklıyor

10.09.2019 13:45
Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu için taslak üye listesini açıklıyor

Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin taslak listeyi açıklıyor.


Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini takip edecek Komisyon üyesi, Macar sağ siyasetçi Laszlo Trocsanyi olarak belirlendi. Trocsanyi, göçmen karşıtı politikalarıyla tanınıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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