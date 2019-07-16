Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı olabilecek mi? Söz Avrupa parlamenterlerinde

Avrupa Komisyonu Başkanlığına aday gösterilen Alman Ursula von der Leyen, bugün siyasi kaderini belirleyecek güven oylamasına gidiyor. Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı olup olmayacağı bugün belli olacak Leyen'in vaatleri 'kararsız' sosyalist ve liberal AB parlamenterlerin oylarını belirleyecek.

Von der Leyen, Türkiye saati ile 10.00'da, 751 parlamenterin oy kullanma işleminden önce konuşma yapacak. Konuşmanın ardından ise parlamenterler görüşecek ve yine Türkiye saati ile 19.00'da gizli oy usulüyle Leyen'in başkanlığı belirlenecek. Euronews.com'da Görüntüle