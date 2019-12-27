Ursula Von der Leyen: "AB, Brexit tarihini uzatabilir"
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Ursula Von der Leyen: "AB, Brexit tarihini uzatabilir"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yeni ticaret anlaşması noktasında müzakere için son tarihin uzatılabileceğini söyledi.

27.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:06
Ursula Von der Leyen:

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ile yeni ticaret anlaşması noktasında müzakere için son tarihin uzatılabileceğini söyledi.


Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin İngiltere ile yeni ticaret görüşmeleri için Brrxit'in son tarihini uzatabileceğini söyledi. Fransız basınına konuşan Leyen, yeni ticaret anlaşmasını müzakere için daha fazla zaman gerekip gerekmediğini her iki tarafın da ciddi bir şekilde düşünmesi gerektiğini ifade etti. Leyen, "Durumu yıl ortasında değerlendirmek ve daha sonra gerekirse geçiş dönemini uzatma konusunda anlaşmak makul olur" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA
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