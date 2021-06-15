Ursula Corbero'dan cesur poz
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Ursula Corbero'dan cesur poz

Ursula Corbero'dan cesur poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tüm dünyada fenomen olan ve her ülkede ciddi bir fan kitlesine sahip 'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero'dan cesur poz geldi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü 'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Teknede tanga bikiniyle poz veren İspanyol oyuncu, iki saat dolmadan 6 bine yakın yorum aldı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Corbero, tatilin keyfini çıkardı.

Instagram'da 21 milyon 200 bin takipçisi olan oyuncu, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Netflix'te yayınlanan 'La Casa de Papel' dizinin beşinci ve final sezonu 10 bölümden oluşacak ve iki parçaya bölünerek ilk yarısı 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacak.

Ursula Corbero'dan cesur poz
Ursula Corbero'dan cesur poz
Ursula Corbero'dan cesur poz

Kaynak: Snob Magazin

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