Urlalı voleybolcular yarı finalde
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Urlalı voleybolcular yarı finalde

Urla Egiad Ortaokulu, Türkiye Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası'na katıldı.

11.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:52
Urlalı voleybolcular yarı finalde

Tamamı Gençlik Kulubü oyuncularından oluşan takım şampiyonaya ikincisi olarak gitti.

Oynadığı güzel oyunla ve Kocaeli ekiplerini yenen takımımız yarı finale kaldı. Urla'yı temsil eden voleybolcuları başarılarından dolayı kutlayan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can; "Kızlarımız bizleri gururlandırdı. İnşallah şampiyonluk kupası ile Urla'ya gelecekler. Her zaman sporun ve sporcumuzun yanındayız. Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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