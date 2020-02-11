Urlalı voleybolcular yarı finalde

11.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:52

Tamamı Urla Gençlik Spor Kulubü oyuncularından oluşan takım şampiyonaya İzmir ikincisi olarak gitti.

Oynadığı güzel oyunla Afyon ve Kocaeli ekiplerini yenen takımımız yarı finale kaldı. Urla'yı temsil eden voleybolcuları başarılarından dolayı kutlayan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can; "Kızlarımız bizleri gururlandırdı. İnşallah şampiyonluk kupası ile Urla'ya gelecekler. Her zaman sporun ve sporcumuzun yanındayız. Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler