Urlalı Okyanus ve Beste olimpiyatlarda
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Urlalı Okyanus ve Beste olimpiyatlarda

15.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:14
Urlalı Okyanus ve Beste olimpiyatlarda

PORTEKİZ'de düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden ARM Urla Yelken Kulübü'nün milli sporcuları Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakçı, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek İzmir'in gururu oldu.

PORTEKİZ'de düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden ARM Urla Yelken Kulübü'nün milli sporcuları Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakçı, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek İzmir'in gururu oldu.

470 kadınlar sınıfında 22'nci olarak kariyerlerinde ilk kez olimpiyat kotası alan ikili, ülkemizin tarihinde ilk defa kadınlarda bu sınıfta Olimpiyat Oyunları'na katılmasını sağladı. Okyanus, daha önce 6-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Antigua'da yapılan Optimist Dünya Şampiyonası'nda da 65 ülkeden 255 sporcu arasında kızlarda dünya üçüncülüğünü elde ederek yine bir ilki başarmıştı.


Urlalı Okyanus ve Beste olimpiyatlarda
Urlalı Okyanus ve Beste olimpiyatlarda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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