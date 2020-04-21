Urlalı enginar üreticisinin imdadına Kadın Kooperatifi yetişti (TEKRAR) İZMİR'in Urla ilçesinin meşhur sakız enginarı, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından internet üzerinden alınan siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına vakumlanarak, kargoyla ulaştırılıyor.

İZMİR'in Urla ilçesinin meşhur sakız enginarı, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından internet üzerinden alınan siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına vakumlanarak, kargoyla ulaştırılıyor. Peşin olarak aldıkları ürünleri günlük olarak işleyen kooperatif üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan üreticiye de destek oluyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle hasat ve satışta sıkıntısı yaşayan Urlalı sakız enginarı üreticisinin yardımına Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetişti. 5 yıl önce kurulan 187 üyesi bulunan kooperatif, günde 5 bin enginarı üreticiden peşin olarak satın alıp, kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Vakumlu ve taze olarak kargolanan sakız enginarları, tanesi 4 liradan satılırken, ilçeye günde 20 bin lira girdi sağlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel Urla Enginar Festivali bu yıl yapılamazken, ürünlerinin elde kalma korkusu yaşayan üreticiler, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi sayesinde internet üzerinden ürünlerini pazarlayarak rahat bir nefes alıyor.Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ikinci başkanı Sibel Uyar, 15 gün önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan sonra sakız enginarına tahminlerinin üzerinde bir talep geldiğini belirtip, "2 binin üzerinde mesaj aldık. Kooperatifin telefonları yoğunluktan kilitlendi. Gelen mesajların çoğuna cevap bile veremedik. Bu kadar talep gelmemesine, şaşırdık. Kooperatif olarak, biz, butik üreticiyiz. Çok fazla enginar işleyemiyoruz. Ama Urla'da çok fazla enginar tarlası var. Birçok noktadan Urla'nın sakız enginarından satın almak mümkün" dedi.Kooperatif olarak sakız enginarını günlük olarak toplayıp, işlediklerine dikkati çeken Uyar, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı var bu nedenle sadece perşembe gününe kadar üretim yapıp, kargoya verebildiklerini kaydetti. Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi ve Ziraat Odası ile el ele verdiklerini dikkati çeken Uyar, "Bundan sonra da hep birlikte Urla'nın meşhur sakız enginarını Türkiye'nin dört bir yanına pazarlamaya talibiz" diye konuştu.'ALLAH KADINLARIMIZDAN RAZI OLSUN'Yılda 100-120 bin enginar üreten çiftçi İsmail Epli, "Allah kooperatif üyesi kadınlardan razı olsun. Koronavirüs salgının yaşandığı bu zor günlerde, ürünlerimizi bizden hem de peşin paraya alarak, elimizden tutuyorlar. Bu sayede, enginar üretimi için yaptığımız harcamalardan kaynaklanan borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Daha ne isteyelim" dedi.

Kooperatif üyelerinden Nurten Adalı da "Her yıl düzenlediğimiz Urla Enginar Festivali'ni bu yıl yapamadık. O nedenle biz de ilçenin gözde ürünü sakız enginarını kendimiz işlemeye karar verdik. çok da iyi oldu. Kargoyla her yere üreticiden taze taze aldığımız enginarları hijyenik koşullarda sipariş verenlerin kapılarına kadar ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA