Urla'yı sağanak yağış vurdu

İzmir'in Urla ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Aşırı yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İki günden biri aralıksız süren sağanak yağış sonucu Özbek, İskele, Torosan ve Denizli Mahallelerindeki birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağmur, bazı derelerin de taşmasına neden oldu. Belediye ve İZSU personelleri, ekipler halinde vatandaşlardan gelen ihbarlara yetişmeye çalışıyor.

(Cenk Özen/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CENK ÖZEN