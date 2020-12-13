Urla'yı sağanak yağış vurdu
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Urla'yı sağanak yağış vurdu

13.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:10

İzmir'in Urla ilçesi sağanak yağışa teslim oldu.

İzmir'in Urla ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Aşırı yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İki günden biri aralıksız süren sağanak yağış sonucu Özbek, İskele, Torosan ve Denizli Mahallelerindeki birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağmur, bazı derelerin de taşmasına neden oldu. Belediye ve İZSU personelleri, ekipler halinde vatandaşlardan gelen ihbarlara yetişmeye çalışıyor.

(Cenk Özen/İHA)

Urla'yı sağanak yağış vurdu
Urla'yı sağanak yağış vurdu
Urla'yı sağanak yağış vurdu
Urla'yı sağanak yağış vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CENK ÖZEN

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