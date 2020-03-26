Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 bin maske üretecek Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 10 bin maske üretecek.

Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 10 bin maske üretecek.

Okul müdürü Tümen Aksu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öncülük ettiği Türkiye'de Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan maske üretimi kapasitesini artırma çalışmalarına destek olmak amacıyla böyle bir çalışma yapacaklarını belirtti.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can'ın önderliğinde, hastaları ve sağlık personellerini karşılıklı enfeksiyon geçişlerinden korumak amacıyla kumaştan ilk etapta 10 bin maske üretmeyi planladıklarını belirten Aksu, steril hale getirilen atölye ortamında başlatılan çalışmaya destek veren ve gönüllü olarak atölyede çalışan idareci, öğretmen ve persone teşekkür etti.

Kaynak: AA