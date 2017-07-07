Urla Kum Denizi Plajı Dolup Taşıyor

İzmir'in Urla ilçesinde, hizmete sunulan 1 kilometrelik Urla Kum Denizi Plajı, henüz ikinci yılında kazandığı Mavi Bayrak ile bir anda günübirlik ve ekonomik tatil yapmak isteyenlerin gözdesi oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek 2016 yaz sezonundan itibaren yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan Urla Kum Denizi Plajı, kısa süre içinde tatilcilerin uğrak yeri oldu. Bunaltıcı sıcaklarda günübirlik ve ekonomik tatil yapmak isteyen İzmirliler ile kente gelen konuklar, 950 metrelik plajı doldurdu.



Temizliğiyle bu yıl Mavi Bayrak da almaya hak kazanan Kum Denizi Plajı, su oyunları parkı, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeteryaları, yeşil alanları ve engellilere ilişkin düzenlemeleri ile dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu plaj, Urla Belediyesi tarafından işletiliyor. Plaja gösterilen ilginin Mavi Bayrak haberinden sonra katlanarak arttığı gözleniyor.



Öte yandan, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, Türkiye'deki mavi bayraklı plajlara bu yıl 10 yeni plaj daha eklerken, bu 10 plajın 4'ü İzmir'de yer aldı. Kentteki mavi bayraklı plaj sayısı, 12 yılda yüzde 120 artarak 51'e yükseldi. Bu artışta en büyük rolü, Büyükşehir Belediyesinin peş peşe hayata geçirdiği ileri biyolojik arıtma tesisleri oynadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 7.5 milyon liralık yatırımla 2015 yılında düzenlenerek kentin turistik ilçesi Urla'ya kazandırılan Urla Kum Denizi Plajı ise "Urla'nın mavi bayraklı tek plajı" olarak listeye girdi. - İZMİR