Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi (2)
AĞABEYİ BOĞULMUŞİzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un ağabeyi Ümit Levent Oğuz'un, 1991 yılında, yüzerken boğulduğu öğrenildi.
18.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:10
AĞABEYİ BOĞULMUŞ
İzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un ağabeyi Ümit Levent Oğuz'un, 1991 yılında, yüzerken boğulduğu öğrenildi. Bu olayın ardından Burak Oğuz'un anne ve babasının boşandıkları belirtildi.
İZMİR,
Kaynak: DHA