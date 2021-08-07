"Urla'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için personel ve iş makinesi görevlendirildi"

- Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için personel ve iş makinesinin görevlendirildiğini bildirdi.