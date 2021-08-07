"Urla'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için personel ve iş makinesi görevlendirildi"
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"Urla'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için personel ve iş makinesi görevlendirildi"

'Urla'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için personel ve iş makinesi görevlendirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için personel ve iş makinesinin görevlendirildiğini bildirdi.

- Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için personel ve iş makinesinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir Valiliğinin talebi üzerine Urla ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Ege Ordusu Komutanlığımızdan personel ve iş makinesi görevlendirilmiştir" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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