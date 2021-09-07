Urla'da zehir tacirlerinin evlerine baskın

İzmir Urla'da iki ayrı adrese Urla Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile Urla Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu, uyarıcı madde ve kaçak alkol operasyonu düzenlendi.

İzmir Urla'da iki ayrı adrese Urla Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile Urla Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu, uyarıcı madde ve kaçak alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile kaçak alkol ele geçirildi.

4 Eylül tarihinde Urla İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda Urla Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile Çeşmealtı bölgesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapan iki ayrı adrese yapılan operasyonlarla şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen H.U. ile yanında bulunan 3 kişinin bulunduğu evde yapılan aramalar sonucu tabaka içerisinde 15 adet meşelenmiş 'kristal' diye tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde, 18 cm uzunluğunda çakı ele geçirildi. K.C. isimli şahsın üzerinden 22 cm uzunluğunda sustalı bıçak, beş adet 300 mg'lik kırmızı reçete ile satışı yapılan gerica kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan H.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs serbest bırakıldı. Diğer operasyonda, Çeşmealtı bölgesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapan U.E. isimli şahsın ev adresine yapılan operasyonda ev aramasında; 6 adet 5 litre etil alkol, 2 adet 5 litre rakı, 1 adet 5 litre votka, 1 adet 5 litre viski, 15 litre votka, 1 litre viski, 1 litre anason esansı, dört adet 100 ml. anason esansı, 12 adet 15 ml. votka esansı, beyaz renkli koli içerisinde 15 bin 600 adet beyaz filtreli sigara, sarı renkli koli içerisinde 4 bin adet sarı filtreli sigara, siyah poşetler içerisinde 8 bin 680 adet beyaz filtreli sigara, siyah poşetler içerisinde 4 bin adet sarı filtreli sigara ele geçirildi. Yakalanan şahıs U.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı