Urla'da Zafer Caddesi, çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı

03.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:04

İzmir'in Urla ilçesinde yenileme çalışmaları kapsamında Zafer Caddesi trafiğe kapatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Zafer Caddesi'nin girişinden, Sanat Sokağı girişine kadar mevcut asfalt kaldırılarak yerine parke taşlar döşeniyor, kaldırımlar genişletiliyor.

Bu arada Urlalıların ve turistlerin, ilçede rahatça gezmelerine imkan tanımak için bölgede bazı yolların, 15 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar 09.00-22.00 saatleri arasında, 16 Eylül'den 14 Haziran'a kadar ise 09.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapanacağı bildirildi.

Kaynak: AA