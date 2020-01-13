Urla'da yeniden yaptırılan Kadıovacık Camisi ibadete açıldı

13.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:40

İzmir'in Urla ilçesinde yeniden yaptırılan Kadıovacık Camisi ibadete açıldı.

Minaresi ile çatısı yıkık olan ve küçük olduğu için mahalle halkı ve hayırseverler tarafından tekrardan yaptırılan cami yeniden hizmet vermeye başladı.

Kadıovacık Mahallesi'nde geçen yıl Eylül ayında yıkımı gerçekleştikten sonra tekrar yapılan Kadıovacık Camisi'nin açılışında konuşan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA