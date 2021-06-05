Urla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Urla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Urla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Urla ilçesinde, iki ayrı adreste yapılan operasyonda 90 kök hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, iki ayrı adreste yapılan operasyonda 90 kök hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.P. isimli şahsa ait iki ayrı adrese uyuşturucu baskınları yaptı. Operasyonda, 90 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.Y.P. isimli kişi gözaltına alındı. Şahıs, daha sonra ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuş yaptıran çeteye baskın
Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuş yaptıran çeteye baskın
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
51 yaşındaki kadın, tapu için bıçakla üzerine yürüdüğü babası tarafından öldürüldü
51 yaşındaki kadın, tapu için bıçakla üzerine yürüdüğü babası tarafından öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Urla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 17:40:57. #1.14#

title