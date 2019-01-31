Urla'da Tarih Yazmak İstiyoruz"

CHP Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz, seçimlerde alacakları oy oranıyla tarih yazmak istediklerini belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Başkan Adayı Burak Oğuz, İlçe Başkanı Hakan Özbadur ile partililer Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Belediye Başkanı Sibel Uyar, burada yaptığı konuşmada geçen 5 yılda başarılı projelere imza attıklarını, buna yenilerini eklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Uyar, "Bir olup Urlamız için, Urlalılar için çalışacağız. İktidarın yolu yerel yönetimlerden geçer. İnşallah Urlamız başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında zafere ulaşacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Ben bayrağı adayımız Burak Oğuz'a teslim ediyorum. Her zaman beraberiz. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum." dedi.

Burak Oğuz ise mevki ve makamların gelip geçici olduğunu belirterek, "Bu süreci demokrasi şöleni olarak görüyorum. Güle oynaya seçim dönemini atlatalım ve Atatürk'ün 6 oku rehberliğinde CHP'yi yine iktidar yapalım. Urla'da tarih yazmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA