Urla'da park halindeki araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı İzmir'in Urla ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Urla ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Binkonutlar Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana gelen kazada, Volkan A. (19) yönetimindeki motosiklet, park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra savruldu.

Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yiğitcan K. (18) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Volkan A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA