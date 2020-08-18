Urla'da park halindeki araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Urla'da park halindeki araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Urla'da park halindeki araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
18.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:59

İzmir'in Urla ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Binkonutlar Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana gelen kazada, Volkan A. (19) yönetimindeki motosiklet, park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra savruldu.

Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yiğitcan K. (18) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Volkan A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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