Urla'da orkinos çiftliği eylemi

07.09.2019 16:58

Urla'nın Demircili Koyu'ndaki orkinos çiftliklerinin çevre kirliliği oluşturduğu iddiasıyla eylem düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen eyleme, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve çok sayıda vatandaş katıldı.



CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, burada yaptığı konuşmada, orkinos çiftlikleri için açılmış davalar olduğunu söyledi.

Çevrecilere oyuncu Ercan Kesal de destek verdi. Konuşmaların ardından grup fotoğraf çektirip, bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA