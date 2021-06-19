Urla'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Urla'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Urla'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Urla ilçesinde, meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde, meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. 35 APC 733 plakalı motosiklet sürücüsü Bora Geçen (53), Urla istikametinden İskele Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan Bora Geçen, ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Geçen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - İZMİR

Urla'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir süredir haber alınamayan kadın, ofisinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan kadın, ofisinde ölü bulundu
İzmir HDP il binasında evlat nöbeti tutan babadan dikkat çeken iddia: Bu kızı HDP kurban etti
İzmir HDP il binasında evlat nöbeti tutan babadan dikkat çeken iddia: Bu kızı HDP kurban etti
HDP il binasını basıp Deniz Poyraz'ı öldüren saldırganın çantasından bıçak ve bir miktar para çıktı
HDP il binasını basıp Deniz Poyraz'ı öldüren saldırganın çantasından bıçak ve bir miktar para çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Gareth Bale Mert Müldür Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Urla'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 11:40:33. #1.15#

title