Urla'da kurbanlık hayvan denetimi yapıldı
İzmir'in Urla ilçesinde kurbanlık hayvan denetimi gerçekleştirildi.
18.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:53
İzmir'in Urla ilçesinde kurbanlık hayvan denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ovacık Mahallesi girişinde, kurbanlık hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.
Denetim kapsamında veteriner hekim raporu, nakil belgesi veya küpesi olmadığı belirlenen hayvanların sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
Urla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgililere para cezası uygulandığı öğrenildi.
Kaynak: AA