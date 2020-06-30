Urla'da kamp araçlarıyla konaklama yasağına ilişkin denetimler başladı İzmir'in Urla ilçesinde orman alanları ve sahilde 20.00 ila 06.00 saatleri arasında kamp araç gereçleriyle konaklama yasağı çerçevesinde denetimler başladı.

İzmir'in Urla ilçesinde orman alanları ve sahilde 20.00 ila 06.00 saatleri arasında kamp araç gereçleriyle konaklama yasağı çerçevesinde denetimler başladı.

Urla Kaymakamlığının "yasa dışı göçmen kaçakçılığı, orman yangınlarının önlenmesi ve arkeolojik alanlarının korunması" amacıyla aldığı "çadır kurma, ateş ve mangal yakma" yasağı kapsamında jandarma ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

Çalışma çerçevesinde ekipler, Özbek, Zeytineli, Zeytinler, Uzunkuyu, Yağcılar, Demircili, Kuşçular, Balıklıova, Gülbahçe mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.

İlçenin çeşitli noktalarına yasağa ilişkin uyarı levhaları asılırken bölgeye günübirlik gelen vatandaşlar bilgilendirildi.

Yasağa uymayanlara, idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA