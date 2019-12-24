Urla'da kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yakalandı

24.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:42

İzmir'in Urla ilçesinde bakır kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Urla Sanayi Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda kablo yakıldığı ihbarını değerlendiren Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen yerde K.B. (24) ve H.U'yu (23) yakaladı.

Şüphelilerin bir inşaattan çaldıkları piyasa değeri 20 bin lirayı bulan kabloları yakarak elde ettikleri bakırı hurda olarak satmak istedikleri öne sürüldü.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA