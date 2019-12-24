Urla'da kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yakalandı
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Urla'da kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde bakır kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

24.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:42
Urla'da kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yakalandı

'in ilçesinde bakır kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Urla Sanayi Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda kablo yakıldığı ihbarını değerlendiren Urla Komutanlığı ekipleri, belirtilen yerde K.B. (24) ve H.U'yu (23) yakaladı.

Şüphelilerin bir inşaattan çaldıkları piyasa değeri 20 bin lirayı bulan kabloları yakarak elde ettikleri bakırı hurda olarak satmak istedikleri öne sürüldü.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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