Urla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi. Hakan Çeken Kültür Merkezi'ndeki programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Önder Can ve protokol üyelerinin yanı sıra öğrenci ve öğretmenler katıldı. Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi'nin organize ettiği etkinlikte okullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci seçilen Avni Kaya Kokucu Ortaokulu öğrencisi Nergis Eren, şiir okudu. EGİAD Ortaokulu Anasınıfı öğrencisi Ege Aydınoğlu da İstiklal Marşı'nı 10 kıta olarak seslendirdi.

Etkinlikte "Hakk'ın sesi Mehmet Akif" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, "İstiklal Marşı ve Hakk'ın sesi Mehmet Akif" konulu oratoryo gösterisi ile sona erdi. Kaynak: AA