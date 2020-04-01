Urla'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı
İzmir'in Urla ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı.
01.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:48
İzmir'in Urla ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı.
Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında, ilçede koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yaşlılara ve şehit ailelerine gıda yardımı uygulaması başlatıldı.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu ile İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt, mahalle muhtarlarıyla ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemeleri dağıttı.
Dağıtım sırasında "Evde kal, hayat eve sığar" mesajı verildi.
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Kaynak: AA