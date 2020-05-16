Urla'da hizmet seferberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Urla'da hizmet seferberliği

30 ilçede yol ve altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Urla'da da tarihi adımlar atıyor.

Urla'da hizmet seferberliği
16.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:31

30 ilçede yol ve altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Urla'da da tarihi adımlar atıyor. İlçeye son 4 ayda 30 bin ton asfalt serildi, İZSU Genel Müdürlüğü ise içme suyu ve kanal yatırımlarına hız verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Urla'daki hizmetlerin aksamadan yürütüleceği, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla işbirliği içinde sorunların çözüleceği yönünde verdiği sözler yerine getiriliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, İZSU, İZBETON ve Urla Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda belediyenin tüm birimleri ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyor.

4 ayda 30 bin ton asfalt

Korona virüs salgını süresince yolların boşalmasını ve trafiğin rahatlamasını da değerlendiren belediye, kent genelinde olduğu gibi Urla'da da yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı asfalt atağı kapsamında Urla'nın en sık kullanılan cadde ve sokaklarına 4 ayda 30 bin tonu aşkın asfalt serdi. Uzun süredir asfalt bekleyen Urla Mithatpaşa Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Gülbahçe ve Kalabak Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada çalışmalar yürüten İZBETON ekipleri, ilçe genelinde ocak-nisan ayları arasında yaklaşık 25 bin ton sıcak asfalt serdi. Ayrıca, bu 4 aylık süreçte yama ekipleri yolların bozuk noktalarına müdahale ederek yaklaşık 6 bin 500 ton asfalt serimi ile 349 noktada yol bakımı yapıldı ve altyapı kurumlarının kazdığı yaklaşık 17 bin metrekarelik alanı asfaltla kapladı. Toplamda 30 bin tonu aşkın asfalt kullanılarak yaklaşık 15 kilometrelik yol baştan sona yenilendi. İlçenin ihtiyaç duyulan noktalarında asfalt serim ve onarım uygulamaları devam ediyor.

Gülbahçe altyapıya kavuşuyor

İZSU Genel Müdürlüğü de Urla'daki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçenin ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunların çözülmesi için gelen talepleri karşılayan İZSU, devam eden işlerin yanı sıra yeni projeler için de yoğun bir şekilde çalışıyor. Gülbahçe Mahallesindeki yaklaşık 24 milyon liralık altyapı çalışmalarında önemli mesafe kaydedildi. Gülbahçe ve Karapınar mevkilerindeki 59 kilometrelik kanalizasyon, 7,6 kilometrelik terfi, 3,2 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 2 kilometrelik dere ıslahını içeren çalışmalar devam ediyor.

Üreticiye de destek

Büyükşehir, bu süreçte ilçedeki üreticileri de unutmadı. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden tarhana, Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Anneler Günü'nde dağıtılmak üzere sardunya alımları gerçekleştirilerek üreticiye destek sağlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Merve Boluğur Burcu Esmersoy Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran Araştırma
Şu an buradasınız: Urla'da hizmet seferberliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:55:12. #1.15#
title