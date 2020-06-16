Urla'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde tekneden motor çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
16.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:16
İzmir'in Urla ilçesinde tekneden motor çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çeşmealtı Balıkçı Barınağı'ndaki bir teknenin motorunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis, zanlı T.İ'yi (22) Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Kaynak: AA