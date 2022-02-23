Urla'da gıda satışı yapan işletmelere KDV denetimi - Haberler
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Urla'da gıda satışı yapan işletmelere KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Urla'da gıda satışı yapan işletmelere KDV denetimi

İzmir'in Urla ilçesinde zabıta ekipleri, marketler ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yaparak, KDV indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde zabıta ekipleri, marketler ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yaparak, KDV indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

Urla Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin ardından gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetime çıktı. Market ve diğer işletmelere yönelik tek tek şok baskınlar yapan ekipler, etiketlere KDV indirimin yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca, ürünlerin raflarındaki son kullanma tarihlerini, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğini denetledi. - İZMİR

Urla'da gıda satışı yapan işletmelere KDV denetimi

Urla'da gıda satışı yapan işletmelere KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta, İzmir, Yerel, Haberler

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