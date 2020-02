Urla'da Eğitime Destek

13.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:45

Açılış kurdelesini kesen Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can; "En büyük yatırım eğitme olan yatırımdır. Emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.

Okula, Urla Eğitim Vakfı İclal Aydın sponsorluğunda sanat atölyesi, Urla Artı Beton Serdar Güldaş tarafından okulun bütün tuvaletleri yeniden yapıldı. Hayırsever Veli Aslı Ersöz ise okula Atatürk köşesi yaptırdı.

Eğitime her zaman destek olacaklarını bir kez daha vurgulayan Kaymakam Önder Can; "Eğitim her daim önceliğimiz olmuştur. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri için elimizden geleni yapacağız. Hayırseverlerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler