Urla'da çıkan orman yangını söndürüldü
İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
01.08.2020 19:58 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:17
İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çeşmealtı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter ve 4 arazözle müdahale etti.
Urla Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
Kaynak: AA