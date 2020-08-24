Urla'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor Urla Belediyesi, daha güzel bir Urla ve Urlalı vatandaşların huzurlu yaşamaları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bademler Mahallesi, Sıra Mahalle, Kuşçular Mahallesi, Zeytinler Mahallesi, Karapınar Mevkii, Kadıovacık Mahallesi, Rüstem Mahallesi, Gülbahçe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda 12 bin 500 metrekare kilit parke ve 2 bin metrekare bordür döşemesi yapıldı. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Urla için çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Kaynak: Bültenler